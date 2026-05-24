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fcinter1908 ultimora Martinez può fare il titolare nell’Inter? Quagliarella: “La società sa che…”
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Martinez può fare il titolare nell’Inter? Quagliarella: “La società sa che…”
Le parole di Fabio Quagliarella su Josep Martinez dopo Bologna-Inter 3-3: il portiere spagnolo dovrebbe fare il titolare nella prossima stagione
Ai microfoni di Sky Sport, Fabio Quagliarella ha parlato così di Josep Martinez e della possibilità che il portiere spagnolo faccia il titolare l'anno prossimo all'Inter:
"Giocare titolare all'Inter è difficile, non credo che venga giudicato per qualche errore commesso in stagione come accaduto ieri contro il Bologna. La società ha già le idee chiare su quello che deve fare in futuro.
Poi Martinez ha avuto un periodo difficile anche fuori dal campo, può restare ma andranno fatte delle valutazioni per capire se sarà titolare oppure no"
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