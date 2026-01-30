FC Inter 1908
Marinozzi: “Napoli fuori dalla Champions? Non trovo altro termine che non sia disastro”

Il giornalista ha commentato, durante L'ascia raddoppia, dell'eliminazione dalla Champions League da parte del Napoli
Il giornalista Andrea Marinozzi ha commentato, durante L'ascia raddoppia, dell'eliminazione dalla Champions League da parte del Napoli:

"Dobbiamo analizzare tutto il cammino, spesso io ho difeso le sconfitte del Napoli. C'è sempre il pensiero c'è un domani q questo pensiero è stato troppo costante nel cammino del Napoli. La Champions poi la mettiamo a posto, ma quando doveva metterla a posto non aveva i giocatori. Trentesimo in quel campionato è una posizione troppo bassa per una squadra campione d'Italia. Non so se il termine disastro sia giusto, ma non saprei trovarne un altro per ammorbidire l'eliminazione. Che potevano fare di più col Chelsea? Niente, ma sicuramente di più col Copenaghen in 10, ma anche durante tutto il cammino". 

