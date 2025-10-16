Nuova avventura per Andrea Marinozzi, commentatore sportivo, dopo l'addio di qualche mese fa a Sky Sport. Come annunciato da lui stesso sui social, il giornalista sarà una nuova voce per DAZN: "Felice di annunciare il mio ingresso nella squadra di DAZN! Ci vediamo sabato a Vamos!", ha scritto.
"Sono entusiasta di entrare a far parte della squadra di DAZN, una realtà giovane e innovativa che parla la mia stessa lingua: c’è entusiasmo, cura e voglia di migliorarsi ogni giorno. Condividiamo la stessa passione per il calcio e il desiderio di raccontarlo con autenticità e coinvolgimento. Quando trovi tutto questo, capisci che è il posto giusto per portare la tua voce. Sarà una bellissima emozione", queste poi le sue parole in merito.
