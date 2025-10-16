FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Marinozzi, nuova avventura dopo l’addio a Sky Sport: ecco dove andrà

ultimora

Marinozzi, nuova avventura dopo l’addio a Sky Sport: ecco dove andrà

Marinozzi, nuova avventura dopo l’addio a Sky Sport: ecco dove andrà - immagine 1
Nuova avventura per Andrea Marinozzi, commentatore sportivo, dopo l'addio di qualche mese fa a Sky Sport
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Nuova avventura per Andrea Marinozzi, commentatore sportivo, dopo l'addio di qualche mese fa a Sky Sport. Come annunciato da lui stesso sui social, il giornalista sarà una nuova voce per DAZN: "Felice di annunciare il mio ingresso nella squadra di DAZN!  Ci vediamo sabato a Vamos!", ha scritto.

Marinozzi, nuova avventura dopo l’addio a Sky Sport: ecco dove andrà- immagine 2
Foto: Sky

"Sono entusiasta di entrare a far parte della squadra di DAZN, una realtà giovane e innovativa che parla la mia stessa lingua: c’è entusiasmo, cura e voglia di migliorarsi ogni giorno. Condividiamo la stessa passione per il calcio e il desiderio di raccontarlo con autenticità e coinvolgimento. Quando trovi tutto questo, capisci che è il posto giusto per portare la tua voce. Sarà una bellissima emozione", queste poi le sue parole in merito.

Leggi anche
Playoff Italia, Figc in ansia: serve il sostegno dalla Lega. C’è questa ipotesi....
Giornata Mondiale dell’Alimentazione, Inter con La Molisana e Locauto al Refettorio Ambrosiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA