Gianni Pampinella Redattore 16 ottobre 2025 (modifica il 16 ottobre 2025 | 13:19)

Gabriele Gravina ha un'idea tanto semplice quanto difficile da attuare: chiedere il sostegno alla Lega di Serie A e spostare la trentesima giornata di campionato, in calendario nel week-end tra il 21 e il 22 marzo, a quattro giorni dai playoff. Come sottolinea il Corriere dello Sport, non è semplice, ci sono anche e soprattutto le coppe europee come ostacolo.

"Tra il 17 e il 19 marzo si giocheranno gli ottavi di Champions, Europa League e Conference. Impossibile oggi trovare date libere. Tanto per dire: il 4 e l’11 febbraio sono previsti i quarti di Coppa Italia, il 4 marzo le due semifinali di andata. Si riproporrà il solito dilemma. Gattuso convocherà gli azzurri in coda a Fiorentina-Inter, Bologna-Lazio, Cagliari-Napoli, Juventus-Sassuolo e il resto della 30ª giornata".

"Tre giorni appena di allenamento per prepararsi alle semifinali dei playoff (giovedì 26 marzo) e la finale (martedì 31), le due partite decisive per volare in America. C’è il precedente di quattro anni fa. Gravina chiese invano uno spostamento. Si parlava di stage e di raduni volanti. Il calcio italiano girò le spalle alla Nazionale. L’ex ct Mancini e gli azzurri caddero a Palermo (giovedì 24 marzo 2022) con la Macedonia. Gravina e il Ct affronteranno l’argomento non prima di inizio febbraio, quando si sarà chiusa la prima fase delle coppe europee e si conoscerà il quadro dei club italiani iscritti agli spareggi e agli ottavi".

