Presente negli studi di Dazn, Andrea Marinozzi ha parlato anche di Cristian Chivu . Il giornalista valuta positivamente queste prime 12 giornate del tecnico sulla panchina nerazzurra. "Positivo, non mi aspettavo che riuscisse in così' poco tempo a trovare la chiave giusta con un gruppo ferito. Invece il gruppo è con lui, è riuscito a fortificarlo ma adesso deve fare il passo in più".

"Deve cercare di rendere questa squadra forte mentalmente, perché nelle imperfezioni di tutte le squadre, l'Inter ha questa grossa imperfezione, cali mentali, nelle difficoltà non riesce a compattarsi, questo è il problema principale di questa squadra che no nè un problema di Chivu, è un problema che ha da anni questo gruppo, adesso deve cercare di risolverlo".