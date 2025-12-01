"La mentalità è sbagliata, prima quella individuale e poi quella di squadra. Rimaniamo dentro gli errori, la squadra non è partita come volevamo. Il timore ci poteva stare, il primo gol era evitabile. Abbiamo reagito, forse meritavamo il pareggio ma è necessario sistemare questo tipo di approccio. Questo è il problema primario ora. E' un problema di mentalità, non di uomini".