Torino, Baroni: “La mentalità è sbagliata. Questo il problema primario. La squadra non è…”

Secondo stop consecutivo e classifica che comincia a preoccupare per il Torino. Le parole del tecnico Marco Baroni
"La mentalità è sbagliata, prima quella individuale e poi quella di squadra. Rimaniamo dentro gli errori, la squadra non è partita come volevamo. Il timore ci poteva stare, il primo gol era evitabile. Abbiamo reagito, forse meritavamo il pareggio ma è necessario sistemare questo tipo di approccio. Questo è il problema primario ora. E' un problema di mentalità, non di uomini".

"Nel calcio ci sta subire gol ma poi devi rimanere in partita". Commenta così Marco Baroni, tecnico del Torino, la sconfitta subita a Lecce. Secondo stop consecutivo e classifica che comincia a preoccupare. "Ora non mi fa paura la classifica - precisa Baroni - Voglio far crescere questi ragazzi, avevamo trovato un'identità e una solidità: e da li che dobbiamo ripartire. La squadra può far gol, sono le fragilità difensive da sistemare".

 

