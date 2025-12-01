L'ex difensore e capitano dell'Inter ha parlato di Lautaro e della situazione del reparto avanzato nerazzurro

Fabio Alampi Redattore 1 dicembre 2025 (modifica il 1 dicembre 2025 | 00:29)

Giuseppe Bergomi, dagli studi di Sky Sport, ha parlato dell'attacco dell'Inter, soffermandosi nello specifico su Lautaro Martinez: "La ThuLa è ancora la miglior coppia possibile per l'Inter, ma fanno un movimento diverso rispetto al primo anno, a quando arrivò Thuram, era Thuram che andava incontro e Lautaro faceva la prima punta. Il calcio è cambiato, i difensori ti arrivano forte da dietro e gli arbitri quasi mai fischiano. La palla diretta che l'Inter ricerca maggiormente la va ad attaccare Lautaro, si muovono in maniera diversa".

"Oggi cosa ha fatto Chivu? Ha tolto Thuram e ha messo Esposito, che ha un'energia incredibile. Rimessa laterale, lui va a contrasto e porta via la palla, poi la dà forte, di sinistro, poi arriva Lautaro e lì devi essere bravo a fare quel gol".

"Perchè quando Lautaro, se sta un po' di tempo senza segnare, è subito sotto critica? Gli attaccanti possono lavorare bene anche fuori dall'area. Mi meraviglio di questa cosa: una volta perchè non segna, una volta perchè non ride... Il giocatore più decisivo del campionato? Lautaro".