"L'Inter ha creato tante occasioni, ma sono mancate le giocate contro la pressione. Nel primo tempo il Milan ha pressato tanto in zona Bastoni con Fofana, è mancata la pericolosità dell'Inter quando il Milan si è chiuso dopo aver segnato. Carlos Augusto è stato un problema nello sviluppo del gioco, è entrato Diouf al posto di Luis Henrique e l'Inter ha creato qualcosa dalla fascia destra"

"L'Inter è la squadra che ha segnato di più dai recuperi offensivi, oggi ha deciso di non farlo nel secondo tempo. Sommer ha un po' di responsabilità in questo inizio di stagione, lo dimostrano i numeri, anche le prestazioni, con Atta poteva fare meglio, contro la Juve poteva fare meglio. Tra Juve e Udinese, c'è stato un periodo che ogni tiro subito era gol. Sommer è un portiere di altissimo livello ma è in difficoltà quest'anno. L'anno scorso ha fatto una delle parate più belle su Yamal, quest'anno è un problema dell'Inter"