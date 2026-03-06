fcinter1908 ultimora Marinozzi: “Thuram ora si può vendere ma a cifra top. E si può pensare di vendere anche…”

Durante L'ascia raddoppia, il giornalista Andrea Marinozzi ha parlato del derby e del futuro di Thuram e Barella
Durante L'ascia raddoppia, il giornalista Andrea Marinozzi ha parlato del derby e del futuro di Thuram e Barella:

"Bonny-Esposito nel derby? Bisogna anche capire le condizioni di Bonny. Con Bonny al 100%? Dico di no, anche dal punto di vista mentale scelta un po' forte. A Thuram serve una partita buona, con un gol anche sporco per ritrovare serenità. Io giocherei con Thuram e Pio. Futuro di Barella e Thuram passa anche dal derby? No, secondo me la stiamo caricando troppo. Credo che poi il mercato sia legato alle possibilità, alle offerte.

Se venderei Thuram? Dipende dalla cifra. Secondo me si può fare un discorso: di fronte a una buonissima offerta, adesso lo puoi vendere. Perché hai oltre a Lautaro, Bonny ed Esposito. Poi devi comprare un attaccante forte, ma puoi pensarci. E puoi pensarci anche per Barella, magari non hai la cifra del cartellino di Thuram, ma puoi pensare anche a un'Inter post Barella. Se arrivasse un'offerta giusta verrebbe valutata, difficile trovare un giocatore incedibile.

 

