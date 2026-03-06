Sandro Sabatini ha detto la sua sul caso Bastoni, citando anche Chivu ma anche Saelemaekers in vista del derby

Matteo Pifferi Redattore 6 marzo 2026 (modifica il 6 marzo 2026 | 11:16)

Intervenuto sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini è tornato a parlare del caso Bastoni, partendo però da Chivu:

"Chivu rasenta la perfezione, è veramente bravo, sta gestendo la fine di un ciclo con l'inizio di un altro ciclo da grandissimo professionista e non è vero che gli manca l'esperienza perché ha allenato poco in Serie A, gli manca l'esperienza nella comunicazione, era stato perfetto, in campo è perfetto, nel turnover è perfetto, ottiene risultati straordinari, applausi per Chivu, gli manca un po' di esperienza nella comunicazione, si ritrova a difendere Bastoni in una situazione in cui Marotta non difende Bastoni fino in fondo, tira in mezzo Cuadrado, Bastoni dice di aver accentuato e fa bene, Chivu per difendere Bastoni va un po' oltre, citando Maradona, avrebbe fatto più bella figura a non dirlo, citando le mani da lasciare a casa, prosegue nella scia difendendo i 5 anni dell'Inter in cui è stata troppo criticata.

Chivu, ma perché non pensi alla tua di stagione? Sei diventato il sindacalista di Simone Inzaghi? Nessuno ha criticato eccessivamente l'Inter, è stato detto che probabilmente abbia perso 2 scudetti da squadra più forte. Come adesso che l'Inter è la squadra più forte quest'anno e vincerà lo scudetto, applausi per Chivu, niente di male se uno alza la mano e dice che col Bodo Glimt si poteva fare molto di più. Quella non è una critica, non è una gogna, è cronaca, tutto qua"

"Due riflessioni ci vogliono: sono contro i fischi per Bastoni, ma ero contro i fischi anche per Ronaldo, Lukaku, Ibra, Cuadrado, Fagioli. Non mi sembra ci siano state prese di posizione così nette come oggi, pro e contro Bastoni. Era tutto un lasciare andare ma questo è il calcio italiano, viene accettato che una squadra dopo una sconfitta deve andare sotto la curva a chiedere perdono ai propri tifosi che dicono di andare a lavorare. Non trasformiamo Bastoni in un mostro ma perché i tifosi del Lecce e del Como l'hanno fischiato? Io una risposta ce l'ho: due motivi. L'Inter ha gestito la comunicazione così così anche come tempistiche. Per l'episodio Bastoni, l'arbitro ha finito la carriera, Kalulu è stato squalificato, Bastoni ha sbagliato e non ha pagato nulla.

La gogna è un altro discorso, gli insulti ovviamente vanno denunciati. Ma non si è ancora trovata una soluzione contro i simulatori, solo chiacchiere e discorsi. I simulatori continueranno a simulare, tanto hanno detto che 'chi non frega, perfino Maradona l'ha fatto'. Ma cosa? Nel calcio un conto è essere furbi, astuti, un dribbling, una finta, un contropiede è una furbata. Un conto è fregare, se voglio diventare ricco e fo una rapina è un reato, un illecito, un reato. La simulazione non è un fallo di gioco normale e non ha sanzioni. Occhio caro arbitro Doveri, nel Milan c'è il simulatore Saelemaekers. Da quando è successo il caso Bastoni, gli arbitri non fischiano più. Ho visto 5 falli su Saelemaekers, ero a Cremona, 1 era fallo ma ha accentuato, 3 gli hanno tirato randellate, uno era mezzo e mezzo e l'arbitro non ha fischiato niente. C'è paura, sulle simulazioni non sanno cosa fare, se non c'è una sanzione, una punizione, non c'è la prova TV, non si può intervenire col Giudice Sportivo allora è una zona grigia e ci si deve affidare alla sportività e alla coerenza che però manca. Bastoni sta pagando un prezzo più alto dell'errore che ha commesso, non è giusto ed è esagerato che lo fischiano e non vale che prendi il mostro e lo sbatti in prima pagina ma si dice per tutti e non solo quando fa comodo