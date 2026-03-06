E' abitudine ormai dei tifosi avversari dell'Inter di fischiare Alessandro Bastoni ad ogni tocco di palla: il pensiero di Palmeri

E' abitudine ormai dei tifosi avversari dell'Inter di fischiare Alessandro Bastoni ad ogni tocco di palla. E probabilmente succederà in maniera molto forte anche domenica sera nel derby contro il Milan.

Lo ipotizza Tancredi Palmeri, giornalista, che ha scritto sul suo profilo X: "Se pensate che Bastoni abbia ricevuto molti fischi, non avete idea dell’accoglienza che gli riserveranno i tifosi milanisti…".