E' abitudine ormai dei tifosi avversari dell'Inter di fischiare Alessandro Bastoni ad ogni tocco di palla: il pensiero di Palmeri
E' abitudine ormai dei tifosi avversari dell'Inter di fischiare Alessandro Bastoni ad ogni tocco di palla. E probabilmente succederà in maniera molto forte anche domenica sera nel derby contro il Milan.

Lo ipotizza Tancredi Palmeri, giornalista, che ha scritto sul suo profilo X: "Se pensate che Bastoni abbia ricevuto molti fischi, non avete idea dell’accoglienza che gli riserveranno i tifosi milanisti…".

