“Frattesi è il nostro capocannoniere della Nazionale, l’ha sempre fatto. Tecnicamente, tra mille virgolette, non c’entra nulla per me in questo centrocampo dell’Inter, nonostante sia fortissimo. Ho sempre sperato andasse da un’altra parte ma non succede, non so perché, forse l’Inter se lo vuole tenere. Gli altri giocano tutti in modo diverso”.