In studio a Sky Sport, Giancarlo Marocchi ha parlato così di Davide Frattesi prima di Cremonese-Inter di oggi
Alessandro Cosattini Redattore 

In studio a Sky Sport, Giancarlo Marocchi ha parlato così di Davide Frattesi prima di Cremonese-Inter di oggi.

“Frattesi è il nostro capocannoniere della Nazionale, l’ha sempre fatto. Tecnicamente, tra mille virgolette, non c’entra nulla per me in questo centrocampo dell’Inter, nonostante sia fortissimo. Ho sempre sperato andasse da un’altra parte ma non succede, non so perché, forse l’Inter se lo vuole tenere. Gli altri giocano tutti in modo diverso”.

