In studio a Sky Sport, Giancarlo Marocchi ha parlato così di Davide Frattesi prima di Cremonese-Inter di oggi.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Marocchi: “Frattesi fortissimo, ma ‘non c’entra niente in questa Inter’: vi spiego”
ultimora
Marocchi: “Frattesi fortissimo, ma ‘non c’entra niente in questa Inter’: vi spiego”
In studio a Sky Sport, Giancarlo Marocchi ha parlato così di Davide Frattesi prima di Cremonese-Inter di oggi
“Frattesi è il nostro capocannoniere della Nazionale, l’ha sempre fatto. Tecnicamente, tra mille virgolette, non c’entra nulla per me in questo centrocampo dell’Inter, nonostante sia fortissimo. Ho sempre sperato andasse da un’altra parte ma non succede, non so perché, forse l’Inter se lo vuole tenere. Gli altri giocano tutti in modo diverso”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA