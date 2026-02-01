Confermate le indiscrezioni di FCInter1908.it sulla formazione titolare dell'Inter che affronterà tra un'ora la Cremonese di Nicola allo Zini. Fra gli undici di partenza della squadra di Chivu, infatti, c'è anche Davide Frattesi, fino a qualche ora fa vicino all'addio ai nerazzurri e ora pronto a riprendersi ancora una volta il suo spazio a Milano.
Cremonese-Inter, le formazioni UFFICIALI: Frattesi titolare! Esposito-Lautaro in attacco
Turnover anche in attacco, dove almeno inizialmente Thuram finisce in panchina a vantaggio di Esposito, che farà coppia con Lautaro. Ecco le formazioni ufficiali:
CREMONESE (3-5-2): 1 Audero; 24 Terracciano, 6 Baschirotto, 55 Folino; 3 Pezzella, 29 Maleh, 33 Grassi, 7 Zerbin, 23 Ceccherini; 90 Bonazzoli, 10 Vardy. A disposizione: 16 Silvestri, 69 Nava, 9 Djuric, 11 Johnsen, 15 Bianchetti, 22 Floriani, 30 Faye. Allenatore: Davide Nicola.
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 7 Zielinski, 8 Sucic, 32 Dimarco; 94 Esposito, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 9 Thuram, 14 Bonny, 15 Acerbi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 36 Darmian, 41 Kamate, 43 Cocchi, 45 Bovo. Allenatore: Cristian Chivu.
Arbitro: Massa. Assistenti: Peretti-Laudato. IV ufficiale: Tremolada. VAR: Marini. AVAR: Fabbri.
SQUALIFICATI Cremonese: Barbieri (1) Inter: -
DIFFIDATI Cremonese: Bondo Inter: Barella, Çalhanoglu
