Grandi elogi di Giancarlo Marocchi su Francesco Pio Esposito, titolare in Cremonese-Inter di stasera. Ecco il suo pensiero a Sky Sport sul centravanti nerazzurro e non solo:
"Palestra sembra fortissimo, lo aspettiamo anche nelle coppe. Pio Esposito è fortissimo, fortissimo, perché lui sta facendo benissimo in Serie A ma anche nelle coppe, per esempio anche quando è chiamato a sostituire Thuram. Quindi lui è fortissimo. Vergara lo abbiamo visto quattro partite, pensavamo fosse un mediano, non sarà chi ti fa vincere la Champions ma può giocare nel Napoli. Sono certo che in tutte le squadre ci siano giocatori italiani che hanno un potenziale inespresso. Si allungano troppo le rose".
