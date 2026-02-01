Alle 18 l'Inter scenderà in campo allo Zini contro la Cremonese: le parole di Bazzani ai microfoni di Dazn prima del match

Matteo Pifferi Redattore 1 febbraio - 17:40

Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Cremonese-Inter, Fabio Bazzani ha parlato così:

"La partita di oggi per l'Inter nasconde l'insidia di dover giocare contro una squadra che deve dare segnali diversi, sta avendo un ruolino di marcia straordinario, si diceva che non vinceva gli scontri diretti e ha vinto a Dortmund, oggi è l'occasione per dare un allungo in attesa delle altre in campionato"

"Vardy? Deve trascinare i compagni ma, come ha detto Nicola in conferenza, anche queste partite possono dare la continuità necessaria del percorso. Inter a +8 sul Milan? Non è facile per il Milan martedì, l'Inter vincendo oggi darebbe un'impronta importante e un margine rassicurante anche se nulla di definitivo"

"Frattesi resta? Finora il minutaggio è stato basso ma la concorrenza a centrocampo è alta, oggi è un'occasione importante per lui, deve far vedere a Chivu di essere dentro il contesto. Se l'Inter trova anche Frattesi, è un'altra freccia al suo arco"

"Chivu è stato bravissimo ad entrare in punta di piedi, ha fatto sbollire la delusione enorme per la finale di Champions e poi ci ha messo del suo. Ha fatto resettare la precedente stagione per entrare in questa, è stato magistrale nella gestione. La differenza la sta facendo il potenziale offensivo, l'anno scorso dipendeva da Lautaro e Thuram, quest'anno Chivu può scegliere e basta vedere i numeri offensivi dell'Inter per capire quanto sia completo il reparto"