Marocchi: “In questa Inter non trovi un punto debole! Chi la affronta non sa come…”

In studio a Sky Sport, l’ex calciatore Giancarlo Marocchi ha parlato così dell’Inter dopo la vittoria per 5-0 con il Sassuolo
In studio a Sky Sport, l’ex calciatore Giancarlo Marocchi ha parlato così dell’Inter dopo la vittoria per 5-0 con il Sassuolo:

“Non trovi un punto debole nell’Inter. Come provano gli avversari ad affrontarla? Ha uno status talmente elevato che o vanno subito sugli attaccanti o… fisicamente non ti puoi proprio opporre all’Inter.

Parti dove vuoi ma tengono botta ovunque i nerazzurri, sviluppano gioco ovunque. Sembrano arrendevoli le squadre avversarie, ma non sanno davvero come venirne a capo finché la condizione dell’Inter è questa”.

