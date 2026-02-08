In studio a Sky Sport, l’ex calciatore Giancarlo Marocchi ha parlato così dell’Inter dopo la vittoria per 5-0 con il Sassuolo:
“Non trovi un punto debole nell’Inter. Come provano gli avversari ad affrontarla? Ha uno status talmente elevato che o vanno subito sugli attaccanti o… fisicamente non ti puoi proprio opporre all’Inter.
Parti dove vuoi ma tengono botta ovunque i nerazzurri, sviluppano gioco ovunque. Sembrano arrendevoli le squadre avversarie, ma non sanno davvero come venirne a capo finché la condizione dell’Inter è questa”.
