FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Gazzetta boom: “3 assist e non solo, Dimarco alla Roberto Carlos!”. Voto da urlo in pagella

ultimora

Gazzetta boom: “3 assist e non solo, Dimarco alla Roberto Carlos!”. Voto da urlo in pagella

Gazzetta boom: “3 assist e non solo, Dimarco alla Roberto Carlos!”. Voto da urlo in pagella - immagine 1
Prova da urlo per Federico Dimarco in Sassuolo-Inter: che voto in pagella sulla Gazzetta dello Sport per l'esterno mancino
Alessandro Cosattini Redattore 

Gazzetta boom: “3 assist e non solo, Dimarco alla Roberto Carlos!”. Voto da urlo in pagella- immagine 2
Getty Images

Prova da urlo per Federico Dimarco in Sassuolo-Inter. L’esterno mancino dell’Inter è stato assoluto protagonista del match, prima con un super salvataggio e poi con tre assist (numeri da record per lui). Ecco la pagella della Gazzetta dello Sport:

Gazzetta boom: “3 assist e non solo, Dimarco alla Roberto Carlos!”. Voto da urlo in pagella- immagine 3

“Il salvataggio sulla linea, la traversa su punizione, tre assist (due dalla bandierina) e una corsa incontenibile. Un Dimarco alla Roberto Carlos”, si legge sulla rosea. Voto 8 per Dimarco, migliore in campo per il quotidiano tra i nerazzurri.

Leggi anche
Gazzetta: “C’è un interista che è… come Godot: lo aspettiamo con fiducia”
Marchegiani: “La sensazione che ho è che chi affronta l’Inter prova a…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA