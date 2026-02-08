Prova da urlo per Federico Dimarco in Sassuolo-Inter. L’esterno mancino dell’Inter è stato assoluto protagonista del match, prima con un super salvataggio e poi con tre assist (numeri da record per lui). Ecco la pagella della Gazzetta dello Sport:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Gazzetta boom: “3 assist e non solo, Dimarco alla Roberto Carlos!”. Voto da urlo in pagella
ultimora
Gazzetta boom: “3 assist e non solo, Dimarco alla Roberto Carlos!”. Voto da urlo in pagella
Prova da urlo per Federico Dimarco in Sassuolo-Inter: che voto in pagella sulla Gazzetta dello Sport per l'esterno mancino
“Il salvataggio sulla linea, la traversa su punizione, tre assist (due dalla bandierina) e una corsa incontenibile. Un Dimarco alla Roberto Carlos”, si legge sulla rosea. Voto 8 per Dimarco, migliore in campo per il quotidiano tra i nerazzurri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA