"Oaktree è pronto a confrontarsi anche con il Comitato per la Legalità, ho parlato con la nostra proprietà e parlo a nome loro. Dopo una affermazione molto pesante, intravedendo dei lati oscuri in due investitori che invece lo fanno nella massima trasparenza, Oaktree si mette a disposizione per un confronto perché nessuno vuole violare le leggi".

Lo ha detto il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, a margine della cerimonia di conferimento della Laurea magistrale Honoris Causa in "Marketing e mercati globali" da parte dell'Università Bicocca. "Su San Siro c'è sano realismo", rispondendo alle affermazioni da parte del Comitato per la Legalità del comune di Milano che aveva parlato di "rischio mafioso a monte e a valle" dell'operazione San Siro.

"Non ci si rende conto di come Milano rischia di non avere uno stadio per le due squadre della città. Sarebbe una sconfitta per l'intera città di Milano, che deve avere il suo stadio - ha aggiunto -. San Siro è stato un contenitore di emozione ma oggi non risponde più alle esigenze e ai criteri dal punto di vista regolamentare ma soprattutto di ospitalità e anche adeguamento con i tempi.

Se il Comune dovesse dire no è evidente che ci guarderemmo attorno, questo un problema va risolto. Sarebbe un dispiacere, Milan e Inter sono squadre di Milano ed è giusto che lo stadio sia a Milano", ha concluso.