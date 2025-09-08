Si è svolta la presentazione della decima edizione del «Torneo Nazionale La Passione di Yara». Presente il presidente nerazzurro

Gianni Pampinella Redattore 8 settembre 2025 (modifica il 8 settembre 2025 | 17:16)

Si è svolta la presentazione della decima edizione del «Torneo Nazionale La Passione di Yara», che andrà in scena dal 12 al 14 settembre a Valbrembo, e che anno dopo anno continua a trasmettere valori autentici di sport, amicizia e memoria. Alla cerimonia ha preso parte anche il Presidente e CEO nerazzurro Giuseppe Marotta.

Organizzato dall’Accademia Calcio Valbrembo e dal Paladina Calcio, in collaborazione con l’associazione “La passione di Yara”, il torneo vedrà la partecipazione di 30 squadre maschili provenienti da tutta Italia, sei formazioni femminili Under 12 e due squadre di calcio special, regalando giorni di emozioni e sorrisi a centinaia di giovani calciatori.

A rendere ancora più speciale questa edizione sarà la consegna dei «Premi alla Passione», riconoscimenti che il Consiglio direttivo attribuirà a quattro piccoli protagonisti capaci di trasmettere, con grinta e entusiasmo, tutta la bellezza del gioco del calcio. Un contributo concreto che consentirà loro di continuare a sognare e coltivare la propria passione.

Queste le parole del Presidente e CEO dell'Inter. “Siamo qua per ricordare Yara e questo sicuramente è un valore importante, sono contento di essere qui perché questa è un'iniziativa lodevole. Quando si parla di passione mi piace usare questa frase: “un uomo è fortunato quando riesce a fare in modo che la sua passione diventi il proprio mestiere”. Passione è anche la sostanza di questa lodevole iniziativa che ha coinvolto 34 società sportive più circa una trentina di aziende. Quindi questo dimostra come lo sport possa veramente essere un fenomeno sociale di forte aggregazione ed è un contenitore di grandissimi valori che se vengono utilizzati nel modo giusto creano gli uomini del domani”.

