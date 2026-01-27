"Il Milan si è fortificato su questo modo di giocare poco divertente, ma il gruppo lo comprende. Allegri ha convinto giocatori di altissimo livello facendo punti, così si rimane in alto. Primo tempo non c'è alcuna proposta di gioco del Milan. Giocatori immensi come Rabiot, Pulisic si sacrificano. Il Milan è una squadra che non cambierà, avrà partite più facili in cui giocherà in maniera più offensiva contro Lecce, Cremonese. Il Milan gioca male, ma non perde da 21 partite. Rivale scudetto? Sempre meno, se arriva al derby dai 7 punti in giù poi il calendario si mette in maniera meno complicata. Ora deve rassegnarsi all'idea che l'Inter probabilmente farà bottino pieno. Inter-Juve potrebbe essere lo spartiacque. Inter rimane nettamente favorita".