FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Pastore: “Milan da scudetto? Sempre meno, ora deve rassegnarsi all’idea che l’Inter…”

ultimora

Pastore: “Milan da scudetto? Sempre meno, ora deve rassegnarsi all’idea che l’Inter…”

Pastore: “Milan da scudetto? Sempre meno, ora deve rassegnarsi all’idea che l’Inter…” - immagine 1
Durante Fontana di Trevi, il giornalista Giuseppe Pastore ha analizzato il momento del Milan dopo il pareggio contro la Roma
Andrea Della Sala Redattore 

Durante Fontana di Trevi, il giornalista Giuseppe Pastore ha analizzato il momento del Milan dopo il pareggio contro la Roma:

Pastore: “Milan da scudetto? Sempre meno, ora deve rassegnarsi all’idea che l’Inter…”- immagine 2

"Il Milan si è fortificato su questo modo di giocare poco divertente, ma il gruppo lo comprende. Allegri ha convinto giocatori di altissimo livello facendo punti, così si rimane in alto. Primo tempo non c'è alcuna proposta di gioco del Milan. Giocatori immensi come Rabiot, Pulisic si sacrificano. Il Milan è una squadra che non cambierà, avrà partite più facili in cui giocherà in maniera più offensiva contro Lecce, Cremonese. Il Milan gioca male, ma non perde da 21 partite. Rivale scudetto? Sempre meno, se arriva al derby dai 7 punti in giù poi il calendario si mette in maniera meno complicata. Ora deve rassegnarsi all'idea che l'Inter probabilmente farà bottino pieno. Inter-Juve potrebbe essere lo spartiacque. Inter rimane nettamente favorita". 

 

 

 

 

Leggi anche
Zazzaroni: “Mourinho caso unico. Lo bollano come superato. Ma mi faccio biondo...
Inter, Chivu: “Barella farà gli esami domani. Quello che speriamo è che….”

© RIPRODUZIONE RISERVATA