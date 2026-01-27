In casa Inter si continua a monitorare lo stato di salute di Denzel Dumfries. L'esterno olandese, assente ormai dal match contro la Lazio del 9 novembre, continua a seguire un programma di allenamento personalizzato, con Chivu e il suo staff che non vedono l'ora di riaverlo a disposizione.
FCIN1908 / Dumfries, i nuovi tempi di recupero: con un miracolo può andare in panchina per…
L'esterno olandese, assente ormai dal 9 novembre, prosegue nel suo programma personalizzato di allenamento
Intanto, secondo quanto raccolto da Fcinter1908, Dumfries nel fine settimana sarà a Milano, come concordato con la società. Il piano prevede che torni ad allenarsi con il resto del gruppo nel giro di due settimane, così da poter essere a disposizione per la gara contro il Lecce. Complicatissima, ma non impossibile, l'ipotesi di una convocazione già per la partita contro la Juventus, dove comunque sarebbe al massimo presente in panchina.
