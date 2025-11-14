Ho la fortuna di essere in una società professionistica, e quindi ho a disposizione un budget tale che mi dà la possibilità di avere a che fare con professionisti del settore educativo, che danno un supporto nel far crescere i ragazzi. Un fenomeno che ancora oggi condiziona l'attività agonistica della nostra Italia, a differenza di tanti altri Paesi, soprattutto del Nord Europa, è la mancanza della cultura della sconfitta. Noi non siamo capaci di perdere, e quando non siamo capaci di perdere si dà spazio a reazioni istintive che portano alla violenza".
