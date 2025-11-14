Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, è intervenuto a Palazzo Lombardia in occasione dell'evento "Il fischio che unisce - Costruire una cultura di rispetto nello sport: "Quando si parla di calcio e di arbitri è giusto sentire anche la voce dei dirigenti, io in questo momento rappresento le parti delle società e del consiglio federale. Sappiamo tutti che il mondo del calcio è un fenomeno di forte aggregazione: sportivo, ci sono promozioni e retrocessioni, vittorie e sconfitte, ma è soprattutto un fenomeno sociale, contenitore che deve favorire l'inclusione.