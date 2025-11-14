FC Inter 1908
Inter, nessuna sorpresa: Lautaro in campo da titolare con l’Argentina

L'attaccante e capitano nerazzurro guida il reparto avanzato della Seleccion nell'amichevole contro l'Angola
Nessuna sorpresa nella formazione scelta da Lionel Scaloni, ct dell'Argentina: a guidare l'attacco nell'amichevole contro l'Angola ci sarà Lautaro Martinez. Il capitano dell'Inter sarà supportato da Lionel Messi, con Thiago Almada a completare il tridente avanzato.

Argentina (4-3-3): Rulli; Foyth, Romero, Tagliafico, Nico Gonzalez; De Paul, Alexis Mac Allister, Lo Celso; Messi, Lautaro, Almada.

