Nessuna sorpresa nella formazione scelta da Lionel Scaloni, ct dell'Argentina: a guidare l'attacco nell'amichevole contro l'Angola ci sarà Lautaro Martinez. Il capitano dell'Inter sarà supportato da Lionel Messi, con Thiago Almada a completare il tridente avanzato.
Inter, nessuna sorpresa: Lautaro in campo da titolare con l’Argentina
L'attaccante e capitano nerazzurro guida il reparto avanzato della Seleccion nell'amichevole contro l'Angola
Argentina (4-3-3): Rulli; Foyth, Romero, Tagliafico, Nico Gonzalez; De Paul, Alexis Mac Allister, Lo Celso; Messi, Lautaro, Almada.
