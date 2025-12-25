Tramite un post su Instagram, l'Inter ha voluto augurare un buon Natale a tutti i tifosi. "E' l'occasione per inviare un caloroso augurio di un buon Natale a tutti i nostri sostenitori e ai nostri tifosi e un 2026 che sia foriero di grande salute e grandi risultati. Un abbraccio e un buon 2026 a tutti voi", dice Marotta.
Marotta e Chivu: "Auguri a tutti i tifosi, che il 2026 sia pieno di soddisfazioni"
Marotta e Chivu: “Auguri a tutti i tifosi, che il 2026 sia pieno di soddisfazioni”
"Buone feste, buon Natale e che sia un 2026 pieno di salute e felicità, con tante soddisfazioni", augura invece Chivu.
Arrivano anche i messaggi di Lautaro, Thuram, Bastoni, Barella e tutto il resto della squadra. Ecco il video dei saluti.
