A cavallo tra la fine del 2025 e l'inizio del nuovo anno l'Inter sarà protagonista su più fronti: i nerazzurri chiuderanno l'anno solare con il match in trasferta contro l'Atalanta di domenica 28 dicembre alle 20:45 e nel mese di gennaio saranno impegnati in ben otto sfide tra Campionato e UEFA Champions League.