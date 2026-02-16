FC Inter 1908
Parla Beppe Marotta. Il presidente dell'Inter, a margine dell'Assemblea di Lega, è tornato così sui fatti del derby d'Italia di sabato sera
Marco Astori
Marco Astori 

Parla Beppe Marotta. Il presidente dell'Inter, a margine dell'Assemblea di Lega, è tornato così sui fatti del derby d'Italia di sabato sera: "La nostra posizione è semplicissima: abbiamo notato che c'è stata una presa di posizione mediatica smisurata su quell'accaduto. Bastoni è stato oggetto di una gogna andata al di là di quando successo: ha 26 anni e più di 300 partite, mai protagonista di fatti clamorosi. Rappresenta il patrimonio nella Nazionale e alcuni mettono in dubbio la sua presenza: è ingiusto. E' certamente un errore di un giovane, ma chi non li ha fatti? Se si parla di simulazione si parla di un atto di giocatori che dagli anni '50 erano famosi: è un fatto ordinario e deprecabile e esagerato.

Ma con fattori concomitanti: c'è un braccio di Kalulu e il fischio dell'arbitro. E' una decisione sbagliata e lo riconosco: noi abbiamo perso lo scudetto per un punto e in Inter-Roma fu riconosciuto un errore a nostro favore. Noi ci siano attenuti alle decisioni. Io personalmente e l'Inter siamo intervenuti solo a Napoli quando fu decretato un rigore che ha incanalato una gara in modo diverso come sabato: fu analizzato dagli organi e dichiarato non giusto. Ci troviamo davanti ad un malessere: benissimo, dobbiamo fare assunzione di responsabilità, gli arbitri, le società, la federazione. Quello che avviene qui avviene anche all'estero: dobbiamo confrontarci senza polemiche e inasprendo le pene a tutti non solo disciplinari ma anche pecuniarie. Spesso si va oltre le righe anche a livello verbale in modo inaccettabile.

Bastoni ha tenuto un comportamento non consono, ma va giustificato: la repressione non fa parte del mio bagaglio. Si può prevenire, ma con un confronto e questo manca. Noto una certa ignoranza regolamentare anche nell'associazione calciatori. Saviano? C'è il dispiacere come uomo: non so neanche chi sia e che ruolo abbia, non voglio dare importanza. Le dichiarazioni saranno prese in considerazione dai nostri avvocati. Chiellini? Salutare è il minimo, è un dirigente giovane e inesperto: non mi permetto di consigliargli. Ci siamo confrontati, non sta a me giudicare. Caos solo quando riguarda l'Inter? La risposta è che l'Inter è stata la più vincente degli ultimi anni. Voglio solo ricordare un piccolo episodio che coincide con Juve-Inter nel 2021. Un rigore a favore della Juve su palese simulazione di Cuadrado concesso da Calvarese: sia arbitro e organi tecnici dissero che si trattava di palese simulazione. E la Juve is qualificò in Champions, portando 60-70 milioni. Punto".

