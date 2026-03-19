Lo dice il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, intervenendo in videoconferenza alla tappa milanese di Motore Italia

Marco Astori Redattore 19 marzo 2026 (modifica il 19 marzo 2026 | 19:29)

L'Inter è la "lepre che sta fuggendo" ed è "più facile fare il cacciatore". Lo dice il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, intervenendo in videoconferenza alla tappa milanese di Motore Italia, il roadshow di Milano Finanza.

"Siamo la lepre da fermare, è la posizione più difficile - risponde Marotta a chi gli chiede se sente il fiato sul collo del Milan nella volata per lo scudetto -. Noi siamo competitivi e convinti di potercela fare. Voglio trasmettere ottimismo alla squadra e ai nostri tifosi.

Stadio? La nuova struttura nasce dall'esigenza dei due club di avere una struttura che risponda in primis agli standard internazionali e che rappresentino la casa dei due club. Significa creare occupazione e benessere, generale attivita' commerciali. Lo sport e' un asset della nostra nazione al pari del turismo, bisogna ringraziare la macchina delle Olimpiadi".