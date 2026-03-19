"Va ricordato che alla fine del supergirone di Champions, delle prime 8 qualificate, 7 hanno fatturati nettamente superiori a quelli delle italiane", ricorda Sabatini

Matteo Pifferi Redattore 19 marzo 2026 (modifica il 19 marzo 2026 | 15:16)

Intervenuto sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini è tornato a parlare del percorso in Champions League dell'anno scorso fatto dall'Inter di Simone Inzaghi, paragonandolo poi a quello di quest'anno con Chivu in panchina:

"Va ricordato che alla fine del supergirone di Champions, delle prime 8 qualificate subito, 7 hanno fatturati nettamente superiori a quelli delle italiane e c'era poco da sperare. Ripensandoci con calma, ragionevolezza e saggezza va detto che la brutta figura dell'Inter di quest'anno col Bodo Glimt è comunque da rapportare con la bellissima figura dell'Inter dell'anno scorso, che aveva eliminato Bayern Monaco e Barcellona prima di arrendersi in maniera catastrofica al PSG in finale.

Vedere il Bayern disintegrare l'Atalanta 10-2 quasi senza spingere, perché se volevano finiva 20-0 la doppia sfida e ripensare che l'Inter l'anno scorso ha eliminato questo Bayern fa un po' impressione. Ripensare che l'Inter ha eliminato il Barcellona che ha battuto 7-2 il Newcastle significa che anche la prodezza col Barcellona va sottolineata e considerata tanto quanto poi la finale. I complimenti per l'Inter dell'anno scorso non sono mai troppi, per quelli di quest'anno non ci sono ma non ci sono neanche per Napoli, Juve e Atalanta.

L'anno prossimo ci sarà da fare un ragionamento interessante, di prospettiva post Mondiale. Vero che le top italiane non sono all'altezza delle big ma è altrettanto vero che per la storia, l'onore e il valore del calcio italiano non è possibile fare tante brutte figure come quest'anno"