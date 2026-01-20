Le dichiarazioni di Marotta ai microfoni di Sky Sport in merito a Inter-Arsenal, settima giornata della League Phase

Matteo Pifferi Redattore 20 gennaio - 20:23

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport pochi minuti prima di Inter-Arsenal, Beppe Marotta ha parlato così del match di San Siro:

"Quanti punti servono per gli ottavi diretti? Questo format è strano, è difficile fare previsioni. Ci sono tante squadre in pochi punti, ci sono anche risultati clamorosi. Sappiamo che stasera vogliamo fare una bella partita portando a casa un risultato positivo"

Come va la ricerca dell'esterno destro?

"Questo è un mercato povero, non ci sono occasioni per far salire il livello qualitativo della rosa. I sondaggi di Ausilio e Baccin devono essere frequenti e continui ma non c'è l'occasione per farci migliorare. Vediamo cosa succede in questi giorni ma non c'è l'imperativo d'obbligo di intervenire. Dumfries è in via di guarigione, sta affrettando il suo recupero, è un altro giocatore che sarà a disposizione quanto prima"

Jakirovic-Inter è fatta?

"Sappiamo che la Dinamo ha sempre giocatori interessantissimi, non sappiamo che i miei colleghi hanno fatto un sondaggio, spero si possa arrivare alla conclusione. Jakirovic è una promessa, mi auguro possa arrivare. La Dinamo è una fucina di giovani, abbiamo preso Sucic e siamo contenti, il presidente (Boban, in studio, ndr) deve scegliere se accettare o no, siamo ottimisti"