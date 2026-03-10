Dalle colonne del Fatto Quotidiano , Daniele Fiori fa una fotografia ben precisa dell'Inter e del sistema mediatico che ruota attorno ai nerazzurri. Definita corazzata da tanti giornalisti e commentatori sportivi, al primo passo falso viene demolita. "La chiamano “ Marotta League ” come si chiamano le malattie immaginarie . Da anni una parte del dibattito calcistico racconta l’ Inter come una specie di potenza occulta" .

"Poi però arriva la realtà, che è più triviale e molto meno epica: l’Inter lo scudetto dominato lo ha vinto nel 2023-24 con un vantaggio enorme, 19 punti, cioè quando era semplicemente più continua delle altre. Gli altri due campionati giocati punto a punto li ha invece lasciati per strada, nel 2021-22 contro il Milan e nel 2024-25 contro il Napoli. Una dittatura singolare: talmente tanto dominante da perdere tutti i testa a testa".