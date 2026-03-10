Dalle colonne del Fatto Quotidiano, Daniele Fiori fa una fotografia ben precisa dell'Inter e del sistema mediatico che ruota attorno ai nerazzurri. Definita corazzata da tanti giornalisti e commentatori sportivi, al primo passo falso viene demolita. "La chiamano “Marotta League” come si chiamano le malattie immaginarie. Da anni una parte del dibattito calcistico racconta l’Inter come una specie di potenza occulta".
"Poi però arriva la realtà, che è più triviale e molto meno epica: l’Inter lo scudetto dominato lo ha vinto nel 2023-24 con un vantaggio enorme, 19 punti, cioè quando era semplicemente più continua delle altre. Gli altri due campionati giocati punto a punto li ha invece lasciati per strada, nel 2021-22 contro il Milan e nel 2024-25 contro il Napoli. Una dittatura singolare: talmente tanto dominante da perdere tutti i testa a testa".
