"È un processo di grande innovazione per la città di Milano, per lo sport milanese, per il calcio, per i due club che rappresentano sicuramente il massimo di quello che è lo sport cittadino". Così il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, a margine di un evento organizzato da Assolombarda, sul nuovo stadio. "Risponde alle esigenze nuove rispettando standard di sicurezza, di accoglienza, di ospitalità, sarà uno stadio che corrisponde alle esigenze della collettività", ha aggiunto, sottolineando la portata innovativa del progetto per Milano e per l'intero sistema sportivo cittadino.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Marotta: “Nuovo stadio, diciamo grazie al sindaco Sala. L’impianto sarà…”
ultimora
Marotta: “Nuovo stadio, diciamo grazie al sindaco Sala. L’impianto sarà…”
Così il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, a margine di un evento organizzato da Assolombarda, sul nuovo stadio
E ancora. Per la realizzazione del futuro nuovo stadio di Milano "dobbiamo ringraziare il sindaco Sala per la determinazione, per aver raggiunto questo obiettivo, che è stato un obiettivo veramente difficoltoso, pieno di insidie, strano ma vero". Così il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, intervenendo alla presentazione del nuovo report "Your Next Milano 2026", curato da Assolombarda e Milano&Partners.
(Fonte: Italpress)
© RIPRODUZIONE RISERVATA