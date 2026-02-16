FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Marotta: “Nuovo stadio, diciamo grazie al sindaco Sala. L’impianto sarà…”

ultimora

Marotta: “Nuovo stadio, diciamo grazie al sindaco Sala. L’impianto sarà…”

Marotta: “Nuovo stadio, diciamo grazie al sindaco Sala. L’impianto sarà…” - immagine 1
Così il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, a margine di un evento organizzato da Assolombarda, sul nuovo stadio
Alessandro Cosattini Redattore 

Marotta: “Nuovo stadio, diciamo grazie al sindaco Sala. L’impianto sarà…”- immagine 2
Getty

"È un processo di grande innovazione per la città di Milano, per lo sport milanese, per il calcio, per i due club che rappresentano sicuramente il massimo di quello che è lo sport cittadino". Così il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, a margine di un evento organizzato da Assolombarda, sul nuovo stadio. "Risponde alle esigenze nuove rispettando standard di sicurezza, di accoglienza, di ospitalità, sarà uno stadio che corrisponde alle esigenze della collettività", ha aggiunto, sottolineando la portata innovativa del progetto per Milano e per l'intero sistema sportivo cittadino.

Marotta: “Nuovo stadio, diciamo grazie al sindaco Sala. L’impianto sarà…”- immagine 3
Getty Images

E ancora. Per la realizzazione del futuro nuovo stadio di Milano "dobbiamo ringraziare il sindaco Sala per la determinazione, per aver raggiunto questo obiettivo, che è stato un obiettivo veramente difficoltoso, pieno di insidie, strano ma vero". Così il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, intervenendo alla presentazione del nuovo report "Your Next Milano 2026", curato da Assolombarda e Milano&Partners.

(Fonte: Italpress)

Leggi anche
Compagnoni: “Bastoni dovrebbe fare ammissione di colpa! È assurdo che…”
Ravezzani: “Saviano, accuse infamanti. Ma discutibile l’intervento di Marotta”

© RIPRODUZIONE RISERVATA