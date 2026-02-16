Marotta: “Nuovo stadio, diciamo grazie al sindaco Sala. L’impianto sarà…”

"È un processo di grande innovazione per la città di Milano, per lo sport milanese, per il calcio, per i due club che rappresentano sicuramente il massimo di quello che è lo sport cittadino". Così il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, a margine di un evento organizzato da Assolombarda, sul nuovo stadio. "Risponde alle esigenze nuove rispettando standard di sicurezza, di accoglienza, di ospitalità, sarà uno stadio che corrisponde alle esigenze della collettività", ha aggiunto, sottolineando la portata innovativa del progetto per Milano e per l'intero sistema sportivo cittadino.