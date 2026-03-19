FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Marotta: “Oaktree ha interesse per NBA Europe. Derby col Milan? Pura ipotesi, so che…”

ultimora

Marotta: “Oaktree ha interesse per NBA Europe. Derby col Milan? Pura ipotesi, so che…”

Marotta: “Oaktree ha interesse per NBA Europe. Derby col Milan? Pura ipotesi, so che…” - immagine 1
Lo sostiene il presidente del club nerazzurro, Giuseppe Marotta, intervenendo in videoconferenza alla tappa milanese di Motore Italia
Daniele Mari Direttore 

Un derby tra RedBird e Oaktree per costituire una franchigia a Milano per Nba Europe, la nuova lega che l'associazione americana vuole lanciare nel vecchio continente dopo il 2027, è "pura ipotesi".

Lo sostiene il presidente del club nerazzurro, Giuseppe Marotta, intervenendo in videoconferenza alla tappa milanese di Motore Italia, il roadshow di Milano Finanza.

Marotta: “Oaktree ha interesse per NBA Europe. Derby col Milan? Pura ipotesi, so che…”- immagine 2

"Non ho aggiornamenti o elementi - aggiunge Marotta -, io rappresento l'Inter e questo riguarda la proprietà. Posso garantire che esiste un rapporto eccezionale tra RedBird e Oaktree. So che c'è un interesse di Oaktree per questo progetto, che la Nba vuole portare in Europa il loro spettacolo e che Milano è tra le città designate".

Leggi anche
Marotta: “Inter la lepre, ma noi convinti di potercela fare. Stadio nuovo vuol...
Champions Inter, Sabatini: “Ripensandoci con calma, una cosa va detta. E col...

© RIPRODUZIONE RISERVATA