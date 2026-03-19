Un derby tra RedBird e Oaktree per costituire una franchigia a Milano per Nba Europe, la nuova lega che l'associazione americana vuole lanciare nel vecchio continente dopo il 2027, è "pura ipotesi".

"Non ho aggiornamenti o elementi - aggiunge Marotta -, io rappresento l'Inter e questo riguarda la proprietà. Posso garantire che esiste un rapporto eccezionale tra RedBird e Oaktree. So che c'è un interesse di Oaktree per questo progetto, che la Nba vuole portare in Europa il loro spettacolo e che Milano è tra le città designate".