Un derby tra RedBird e Oaktree per costituire una franchigia a Milano per Nba Europe, la nuova lega che l'associazione americana vuole lanciare nel vecchio continente dopo il 2027, è "pura ipotesi".
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Marotta: “Oaktree ha interesse per NBA Europe. Derby col Milan? Pura ipotesi, so che…”
Lo sostiene il presidente del club nerazzurro, Giuseppe Marotta, intervenendo in videoconferenza alla tappa milanese di Motore Italia
Lo sostiene il presidente del club nerazzurro, Giuseppe Marotta, intervenendo in videoconferenza alla tappa milanese di Motore Italia, il roadshow di Milano Finanza.
"Non ho aggiornamenti o elementi - aggiunge Marotta -, io rappresento l'Inter e questo riguarda la proprietà. Posso garantire che esiste un rapporto eccezionale tra RedBird e Oaktree. So che c'è un interesse di Oaktree per questo progetto, che la Nba vuole portare in Europa il loro spettacolo e che Milano è tra le città designate".
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