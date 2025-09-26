Giuseppe Marotta , presidente dell'Inter, ha ricevuto la Laurea magistrale Honoris Causa in 'Marketing, comunicazione aziendale e mercati globali' da parte dell'Università di Milano-Bicocca. Queste le sue parole al termine della cerimonia: "Ringrazio la rettrice, professoressa Giovanna Iannantoni. Il direttore del Dipartimento, professor Leo Ferraris. La delegata allo sport universitario, professoressa Lucia Visconti. Tutte le autorità presenti, la mia famiglia, i miei amici e colleghi. Vorrei indicare innanzitutto il mio primo presidente, Guido Borghi. In rappresentanza dei miei colleghi, il meno giovane, ma sicuramente il più esperto, più saggio e più vincente, Adriano Galliani. La mia nuova proprietà, che mi ha dato fiducia e dato culmine alla mia carriera, perché diventare presidente dell'Inter attraverso un percorso come il mio è qualcosa di eccezionale e che sento veramente nell'animo, e che mi ha dato lo stimolo per dare il meglio di me in questa nuova avventura: ringrazio il fondo Oaktree, qui rappresentato dalla dottoressa Kate Ralph. E poi tutto il corpo docente dell'Università, gli studenti e i giornalisti.

Ma un pensiero particolare va proprio a voi studenti: in me trovate semplicemente un piccolo esempio da seguire, in quanto la mia avventura, la mia storia, è fatta di semplicità. Sono partito avendo un valore fondamentale, che è quello della passione, un qualcosa di straordinario. Io oggi faccio una professione che prima rappresentava un hobby. Per voi studenti l'obiettivo deve essere quello di coronare un percorso iniziato alle elementari con una laurea. Anche io ho fatto questo percorso, ma dopo il liceo classico mi è stata offerta una proposta di lavoro al Varese dal presidente Borghi. Quindi ho intrapreso questa avventura lavorativa tralasciando l'aspetto accademico, ed è una cosa che mi è sempre rimasta come obiettivo da raggiungere. Improvvisamente e con grande stupore è arrivata questa opportunità, e ringrazio l'ateneo della Bicocca. Questa laurea mi è conferita attraverso un percorso di lavoro. Il lavoro mi ha tolo l'opportunità di arrivare alla laurea con un percorso normale, e me l'ha ridato improvvisamente".