L'ex attaccante non sarà più l'allenatore del club francese con il quale era entrato in conflitto ormai da settimane

Stavolta è finita davvero. L'Olympique Marsiglia e Roberto De Zerbi, allenatore della prima squadra, annunciano di comune accordo la fine della loro collaborazione. Lo hanno fatto con un comunicato, apparso sui profili ufficiali del club in piena notte.

"Dopo un confronto che ha coinvolto tutti gli attori della dirigenza del club – proprietario, presidente, direttore sportivo e allenatore – si è deciso di optare per un cambio alla guida della prima squadra. Si è trattato di una decisione difficile e collettiva, presa dopo un'attenta valutazione e nel migliore interesse del club per affrontare le sfide sportive del finale di stagione", si legge nella nota.