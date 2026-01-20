Lushendry Martes è considerato uno dei giovani olandesi più promettenti. Classe 2008, il giocatore milita nello Sparta Rotterdam dove ha fatto tutta la trafila fino alla prima squadra. Intervistato da Voetbal International, Martes ha parlato delle sue caratteristiche: "Sono un terzino ambidestro, con qualità offensive e anche difensive".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Il talento olandese Martes: “Sono più un Frimpong che un Dumfries. Ma preferisco…”
ultimora
Il talento olandese Martes: “Sono più un Frimpong che un Dumfries. Ma preferisco…”
Lushendry Martes è considerato uno dei giovani olandesi più promettenti: "Sono più un Frimpong che un Dumfries"
La spinta in avanti di Martes porta spesso a paragoni con i terzini olandesi Denzel Dumfries e Jeremie Frimpong. "Sono più un Frimpong che un Dumfries. Ma preferisco guardare me stesso; non mi paragono necessariamente a nessuno. Sono un terzino veloce. Essendo ambidestro, posso giocare anche come terzino sinistro. Ho giocato lì per due anni nelle giovanili. Nelle squadre U16, U17 e U19 ho giocato anche come difensore centrale. Quindi vario un po', ma preferisco giocare come terzino destro".
(Voetbal International)
© RIPRODUZIONE RISERVATA