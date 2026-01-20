Lushendry Martes è considerato uno dei giovani olandesi più promettenti. Classe 2008, il giocatore milita nello Sparta Rotterdam dove ha fatto tutta la trafila fino alla prima squadra. Intervistato da Voetbal International , Martes ha parlato delle sue caratteristiche: "Sono un terzino ambidestro, con qualità offensive e anche difensive".

La spinta in avanti di Martes porta spesso a paragoni con i terzini olandesi Denzel Dumfries e Jeremie Frimpong. "Sono più un Frimpong che un Dumfries. Ma preferisco guardare me stesso; non mi paragono necessariamente a nessuno. Sono un terzino veloce. Essendo ambidestro, posso giocare anche come terzino sinistro. Ho giocato lì per due anni nelle giovanili. Nelle squadre U16, U17 e U19 ho giocato anche come difensore centrale. Quindi vario un po', ma preferisco giocare come terzino destro".