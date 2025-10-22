Tutta la verità sull'addio di Roberto Mancini alla Nazionale italiana. Così Fabrizio Romano ne ha parlato a 'La Trattativa' su Tim Podcast:
“Dimissioni Mancini in Nazionale? I tempi in Nazionale vanno a una velocità diversi rispetto ai club, succedono cose più in silenzio nei tempi morti. Si percepiva un’aria pesante, di grande tensione, con la Federazione aveva un rapporto davvero complicato e ha colto al balzo la possibilità Arabia che aveva. Una scelta inaspettata come tempi, non per il clima che c’era”.
