“Dimissioni Mancini in Nazionale? I tempi in Nazionale vanno a una velocità diversi rispetto ai club, succedono cose più in silenzio nei tempi morti. Si percepiva un’aria pesante, di grande tensione, con la Federazione aveva un rapporto davvero complicato e ha colto al balzo la possibilità Arabia che aveva. Una scelta inaspettata come tempi, non per il clima che c’era”.