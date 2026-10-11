Francesco Massini è il nuovo presidente dell’Associazione Italiana Arbitri. La sua elezione è avvenuta al termine dell’Assemblea Generale AIA che si è svolta a Roma nella giornata del 10 ottobre. Massini, già vicepresidente vicario dal 2024 al 2026, ha vinto il ballottaggio che ha seguito la votazione del primo turno.

Foto: FIGC

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In serata, attraverso una nota, è arrivato il commento di Ezio Simonelli, Presidente della Lega Calcio Serie A. Queste le sue parole: “A nome della Lega Calcio Serie A, rivolgo al nuovo Presidente dell’AIA Francesco Massini le più sincere congratulazioni per l’elezione e i migliori auguri di buon lavoro per il prestigioso incarico che lo attende, alla guida di un settore di fondamentale importanza per il nostro sistema calcistico. L’auspicio è che, insieme a Messina e Orsato, possa consolidare un proficuo lavoro di squadra, proseguendo il percorso di crescita e valorizzazione della classe arbitrale”.

(Fonte: Lega Calcio Serie A)