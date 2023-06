Materazzi: “Balotelli? Gettare la maglia non fu la cosa peggiore. A Mourinho dissi…”

Balotelli che getta la maglia al triplice fischio, è una delle tante immagini che accompagna Inter-Barcellona, andata della semifinale di Champions del 2010. Intervistato dal Daily Mail, Marco Materazzi racconta nei dettagli cosa successe quella sera: "Gli ho dato una bella batosta, è vero. Amo Mario, ma se lo meritava davvero quel giorno. Ora siamo di nuovo amici, praticamente fratelli, ma quel giorno ha fatto qualcosa che non avrebbe dovuto fare. Gettare la maglia a terra dopo il fischio finale non è stata nemmeno la cosa peggiore".

"Prima della partita, sul pullman della squadra, ci ha detto: “Oggi giocherò male”, quindi gli ho promesso di fargliela pagare se l’avesse fatto. Quando è entrato in campo, ha provato un tiro da centrocampo piuttosto che andare in contropiede. Diego Milito voleva ucciderlo. Abbiamo creduto in Mario, ha segnato tanti gol e contribuito alla vittoria, ma una settimana dopo ho chiesto a Mourinho di mettermi contro Balotelli nelle partitelle. Dopo pochi secondi, l’avevo rispedito nello spogliatoio".