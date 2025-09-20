A margine dell'EA7 World Legends Padel Tour, Marco Materazzi ha parlato dell'Inter di Cristian Chivu ai microfoni di Sky Sport. "Questa Inter mi piace tanto anche se non ha avuto una grandissima partenza in campionato, in tutte le partite che ha fato ha dimostrato personalità. Cosa mi aspetto da Chivu? Mi aspetto un processo di maturazione che ha fatto in tutti questi anni. Ha un background importante essendo cresciuto nell'Ajax, poi in Italia è cresciuto tantissimo a livello difensivo, ha fatto un percorso nelle giovanili dove è culminato nella vittoria di alcuni trofei".

"Dove può arrivare l'Inter? L'Inter che deve crescere, che sa di essere forte, ma sa anche che ci sono squadre molto forti e che si sono rinforzate come il Napoli. Thuram? È troppo forte. Fa sorridere Ranocchia che svela quello che è successo come se fosse un giornalista di successo. Sono cose che succedono, ci sta. È antipatico anche sentire dire 'si fa tanta strada', 'si spendono tanti soldi'. Marcus è così, nel bene e nel male. Ha fatto tantissimo gol, ha sempre dato tutto per la squadra, ha giocato partite che probabilmente non avrebbe dovuto giocare per infortunio, tanto di cappello, c'è solo da dire grazie a Marcus. Mourinho al Benfica? Sapete cosa penso di lui. Non sarà facile perché è stato un idolo del Porto, ma conosce bene la nazione e l'ambiente e la squadra, altrimenti non avrebbe mai accettato".