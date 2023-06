Materazzi: “Pronostico? Vince l’Inter 2-1. I secondi non vengono ricordati, conta solo vincere”

"Non va in campo la storia, altrimenti vinceremmo noi. Non vanno in campo i soldi, altrimenti vincerebbero loro", commenta Materazzi

"Come si batte Guardiola? Noi abbiamo fatto un'impresa perché siamo stati compatti, forti, abbiamo lottato ognuno per l'altro, questo spirito non manca a quelli che andranno in campo, mi auguro vadano a fare lo stesso. Non va in campo la storia, altrimenti vinceremmo noi. Non vanno in campo i soldi, altrimenti vincerebbero loro. Giocare una finale è il sogno per tutti, faranno di tutto per portare la Coppa a Milano"