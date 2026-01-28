Intervenuto sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini si è esposto così sulle critiche nei confronti del gioco del Milan di Allegri contro la Roma:
Polemiche sul gioco di Allegri, Sabatini: “Si dovrebbero vergognare quelli che…”
"La polarizzazione su Allegri è sempre più marcata, ci sono tanti realisti e concreti che dicono che essere secondi con questa squadra è qualcosa di interessante e significativo, altri che parlano di vergogna. Li ho sentiti i video, faranno anche tante visualizzazioni ma si devono vergognare di loro stessi, che stiano tranquilli.
Alla base c'è anche una presa in giro, attenzione poi all'uso delle parole. Non bisogna dire 'mi sono vergognato per il Milan', per prima cosa la vergogna è una cosa personale, poi c'è una sottile linea tra chi vuole fare views, hype e fare il ganzo per avere like, cuori e interazioni e tra chi è veramente tifoso.
Ora, spero che Allegri non guardi mai questo video perché a volte è dispettoso, cioè se uno gli suggerisce una cosa può lui, per dispetto, fa il contrario, secondo me il Milan non può prescindere da uno come Fullkrug"
