“Ci deve essere una giusta gestione dei giovani. A volte c’è fretta, altre li si fa giocare e non fanno bene e allora si bocciano. La gestione del giovane è la cosa più complicata per un allenatore. Tante sponsorizzazioni su Pio Esposito, poi dopo nelle prime non aveva segnato e lo avevano iniziato a criticare, come Camarda.