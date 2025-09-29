A DAZN, l'ex attaccante Alessandro Matri ha parlato così di Pio Esposito e non solo dopo il gol realizzato a Cagliari dal centravanti:
“Ci deve essere una giusta gestione dei giovani. A volte c’è fretta, altre li si fa giocare e non fanno bene e allora si bocciano. La gestione del giovane è la cosa più complicata per un allenatore. Tante sponsorizzazioni su Pio Esposito, poi dopo nelle prime non aveva segnato e lo avevano iniziato a criticare, come Camarda.
Pio sta giocando in una piazza importante, Camarda pure, prima al Milan e ora al Lecce: c’è la gestione delle pressioni, un calcio molto più fisico: ci vuole pazienza nelle valutazioni e nei giudizi, sono quelli che fanno più male di tutti”.
