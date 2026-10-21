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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Stefano Mattei ha parlato così di quello che sta succedendo in casa Juventus:

"Spalletti dice di avere la squadra dalla sua? Sarà così, però c’è stato qualcuno come Kolo Muani che ha detto che sono state 72 ore inquiete nello spogliatoio, dove c’è stato un confronto a voce alta. Si sono chiariti? Non credo sia il Rennes a farcelo capire, vedremo in campionato. A parole hanno detto che c’è stato un confronto sincero, ora parlerà il campo".

Incassata la fiducia nel gruppo, sulla panchina della Juve vede più un profilo alla Conte o Inzaghi?

DAZN

"Il tempo annacqua tutto. In questo momento si può concedere un po’ di tempo per farlo la Juve? Inzaghi arriva da ex tecnico dell’Inter. Se fossi Carnevali sceglierei ora, in questo momento storico, per i problemi che ci sono, Conte".

Inzaghi sarebbe stata una buona scelta anche per il Napoli?

"Andava fatto un bel restyling ma sappiamo cosa ha detto Adl a inizio stagione, Allegri sta pagando anche questo. Ci sono giocatori che il meglio lo hanno dato. C’è gente che è stata molto forte ma credo ci fosse il bisogno di 2-3 innesti freschi".