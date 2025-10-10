Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Mattei analizza il momento positivo che sta attraversando l'Inter. I nerazzurri sono reduci da cinque vittorie consecutive tra campionato e Champions League.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Mattei: “In una settimana sapremo di più sul valore dell’Inter. Marotta garanzia per…”
ultimora
Mattei: “In una settimana sapremo di più sul valore dell’Inter. Marotta garanzia per…”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista analizza il momento positivo che sta attraversando l'Inter
"In una settimana, alla ripresa, sapremo di più sul valore di questa Inter. C'è un trittico dal quale capiremo se questa può essere l'antagonista del Napoli per lo Scudetto, o se c'è ancora qualche problematica da risolvere. E Marotta, miglior dirigente italiano che ci sia ora, è una garanzia per Chivu".
(TMW Radio)
© RIPRODUZIONE RISERVATA