ultimora

Mattei: “In una settimana sapremo di più sul valore dell’Inter. Marotta garanzia per…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista analizza il momento positivo che sta attraversando l'Inter
Gianni Pampinella
Mattei: “In una settimana sapremo di più sul valore dell’Inter. Marotta garanzia per…”- immagine 2
Getty Images

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Mattei analizza il momento positivo che sta attraversando l'Inter. I nerazzurri sono reduci da cinque vittorie consecutive tra campionato e Champions League.

Inter Chivu
Getty Images

"In una settimana, alla ripresa, sapremo di più sul valore di questa Inter. C'è un trittico dal quale capiremo se questa può essere l'antagonista del Napoli per lo Scudetto, o se c'è ancora qualche problematica da risolvere. E Marotta, miglior dirigente italiano che ci sia ora, è una garanzia per Chivu". 

(TMW Radio)

