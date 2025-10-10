Non era al meglio e per precauzione nella gara contro la Cremonese Hakan Calhanoglu è rimasto in panchina. Ha però risposto alla convocazione di Montella per la Nazionale turca. La prima volta che il giocatore dell'Inter ha indossato la maglia nerazzurra aveva 19 anni ed era il 2013, era una gara di qualificazione alla Coppa del Mondo 2014 e si giocava contro Andorra. Il ct era Terim.
Nazionali, Calhanoglu a caccia 100 con la maglia della Nazionale
Da allora fino ad oggi ha giocato con la maglia della sua Nazionale 99 volte. Se dovesse entrare in campo contro la Bulgaria il centrocampista dell'Inter coglierebbe la centesima presenza con la maglia della Turchia.
Grafica tratta da aa.com.tr
Numeri—
21 i gol segnati da Calha in 99 presenze e fatti contro Repubblica Ceca (3), Austria (2), Lussemburgo (2), Bulgaria (2) e poi uno contro Croazia, Inghilterra, Ungheria, Islanda, Lituania, Gibilterra, Lettonia, Paesi Bassi, Serbia, Albania, Svezia e Ucraina. Se dovesse segnare altri due gol sarebbe il terzo giocatore ad aver segnato di più con la maglia della Turchia. Su 99 gare giocate con la Turchia 51 vittorie, 29 sconfitte e 19 pareggi.
La centesima presenza gli consentirebbe di raggiungere il quinto posto nella classifica dei giocatori con più presenze della Nazionale finora occupato da Arda Turan. Il record per il maggior numero di presenze con la maglia della Nazionale turca appartiene a Rüştü Reçber, che ha indossato la maglia 120 volte. La nazionale turca ha partecipato ai Campionati europei di calcio del 2016, 2020 e 2024 e c'era sempre Hakan Çalhanoğlu. Ora sogna il Mondiale come ha raccontato qualche giorno fa al suo arrivo nel ritiro della Nazionale.
(Fonte: aa.com.tr)
