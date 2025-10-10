Nazionali, Calhanoglu a caccia 100 con la maglia della Nazionale

Non era al meglio e per precauzione nella gara contro la Cremonese Hakan Calhanoglu è rimasto in panchina. Ha però risposto alla convocazione di Montella per la Nazionale turca. La prima volta che il giocatore dell'Inter ha indossato la maglia nerazzurra aveva 19 anni ed era il 2013, era una gara di qualificazione alla Coppa del Mondo 2014 e si giocava contro Andorra. Il ct era Terim.