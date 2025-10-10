L'ex giocatore ha parlato del campionato, delle favorite e anche dell'attacco nerazzurro

L'ex giocatore Antonio Di Gennaro ha parlato del campionato italiano e anche dell'Inter che definisce "la squadra con l'organico più forte della Serie A". «Sia Lautaro Martinez che Thuram restano gli attaccanti di riferimento di questa squadra, anche se Pio Esposito rappresenta il presente e il futuro di questa squadra e anche della nostra Nazionale. È cresciuto molto e anche in fretta, questo può rendere più facile la vita a Chivu nelle scelte», ha detto.

"Bonny era uno di quei tre giocatori che hanno fatto sì che il Parma si salvasse nello scorso campionato, insieme a Bernabé e Man; è un attaccante completo e l'ha confermato anche contro la Cremonese, sta dimostrando di essere in grado di tenere alle tante pressioni che una squadra come l'Inter, inevitabilmente, porta su di sé. Entrambi costituiscono un'alternativa importante alla coppia principale, che è fortissima, anche se l'Inter non è soltanto rappresentata dagli attaccanti; sta acquisendo una nuova mentalità che le sta permettendo di comandare il gioco e divertirsi e, ripeto, resta la squadra con l'organico più forte", ha detto sulle punte nerazzurre.

Lotta scudetto — «Napoli e Inter restano le squadre più accreditate, perché sono le più forti, con l'Inter che ha qualcosa in più rispetto alla squadra di Conte. C'è da scoprire bene il Milan, che sta già dimostrando di avere la forza per lottare per il vertice. Se riuscirà a tenersi su questi ritmi, credo che potrà seriamente insidiare le dirette avversarie per prendersi lo scudetto. Senz'altro, ci sarà da tenere d'occhio a questa Roma che può diventare l'outsider del campionato. La Juventus, invece, credo che sia un gradino sotto rispetto a Napoli, Inter e Milan; non bisogna dimenticarsi dell'Atalanta che non farà parte del gruppo di squadre che lottano per vincere il campionato, ma potrà dire la sua per contendersi il quarto posto che equivarrebbe a uno scudetto. Tutti si augurano di vedere un campionato avvincente, in cui non ci siano soltanto due squadra a contendersi la posta in palio, e credo proprio che quest'anno sarà diverso», ha concluso l'ex giocatore.

