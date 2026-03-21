"Carisma, leadership e qualità totale: Lothar Matthäus resta una delle icone più luminose della storia dell’Inter. Oggi il centrocampista tedesco festeggia 65 anni".
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Matthäus compie gli anni, l’Inter: “Carisma, leadership e qualità totale. Auguri, Lothar”
"Arrivato a Milano nell’estate del 1988, Matthäus si è imposto fin da subito come punto di riferimento della squadra, conquistando il cuore dei tifosi nerazzurri. In quattro stagioni ha collezionato 153 presenze e 53 gol, molti dei quali decisivi nei successi dell’Inter tra cui lo Scudetto dei Record 1988/89, la Supercoppa Italiana e la Coppa UEFA 1990/91".
"Indimenticabili alcune delle sue giocate simbolo: la punizione decisiva contro il Napoli nella corsa Scudetto e il rigore nella finale di andata di Coppa UEFA contro la Roma, momenti entrati nella memoria collettiva interista. A coronare un percorso straordinario anche il Pallone d'Oro conquistato nel 1990 e l’ingresso nella Hall of Fame nerazzurra. Tanti auguri a Lothar Matthäus da FC Internazionale Milano e da tutti i tifosi". Sono gli auguri da parte del club nerazzurro all'ex centrocampista che oggi spegne 65 candeline
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