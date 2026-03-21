"Arrivato a Milano nell’estate del 1988, Matthäus si è imposto fin da subito come punto di riferimento della squadra, conquistando il cuore dei tifosi nerazzurri. In quattro stagioni ha collezionato 153 presenze e 53 gol, molti dei quali decisivi nei successi dell’Inter tra cui lo Scudetto dei Record 1988/89, la Supercoppa Italiana e la Coppa UEFA 1990/91".