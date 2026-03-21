I due giornalisti si sono confrontati sul campionato e sull'ultima vittoria della squadra di Conte che si è portato a meno sei dall'Inter

Eva A. Provenzano Caporedattore 21 marzo 2026 (modifica il 21 marzo 2026 | 15:32)

"Il Napoli ha un calendario abbordabile, il più abbordabile delle prime tre in classifica: Conte ha acceso le luci e guada avanti. Può pensare di prendere l'Inter?". Lo ha chiesto Fabio Caressa a IvanZazzaroni durante Football Club, su Radio Dee Jay.

«Non lo so. Ti rispondo in maniera diversa. Sono tornati i giocatori adesso ed è tutto lì: De Bruyne, Gilmour, Mc Tominay. Gliene mancano ancora alcuni ma i giocatori sono fondamentali. La Roma non aveva i tre valori della squadra. I giocatori determinano», ha replicato il direttore del Corriere dello Sport.

"Ipotizzando che l'Inter sia a +8 ancora a fine marzo, 10-11-12-13 squadre a fine marzo saranno senza obiettivi. Il campionato a venti squadre non è più sostenibile: 18 o 20 squadre cambia un sacco, 4 giornate in meno, più tempo per la Nazionale", ha detto ancora Caressa.

«Io non sono favorevole al campionato a 18 squadre, colpirebbe le squadre minori. Digli a Lecce e altre squadre che non ci sarà la Serie A per chi arriva dalla B. 10 anni fa avevamo squadre bravissime anche nelle retrovie. I presidenti non sono più capaci di fare calcio, specie gli americani. Fanno training, non investono sulle squadre», ha sottolineato ancora Zazzaroni.

(Fonte: Football Club, Radio Dee Jay)