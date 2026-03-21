"Credo che il Napoli abbia fatto benissimo a guardarsi le spalle finora", dice Compagnoni. E Padovano invece ci crede

Matteo Pifferi Redattore 21 marzo 2026 (modifica il 21 marzo 2026 | 15:46)

A Sky Sport si è parlato della possibilità di rimonta del Napoli sull'Inter. La squadra di Conte è tornata a -6 dai nerazzurri, anche se Barella e compagni devono ancora giocare contro la Fiorentina e, vincendo, porterebbero il vantaggio nuovamente a 9 punti.

Maurizio Compagnoni, giornalista, ha risposto così alla domanda sulla possibilità di rimonta: "Credo che il Napoli abbia fatto benissimo a guardarsi le spalle, l'obiettivo principale è il quarto posto e avere un robusto vantaggio sul quinto posto è importante, poi si vedrà quello che succederà all'Inter".

Interviene anche Michele Padovano, ex calciatore: "Conoscendo Antonio, i discorsi che fa negli spogliatoi sono motivazionali, del tipo 'cerchiamo di vincere 9 partite e creiamo pressione a quelli che ci stanno davanti'. Se poi l'Inter vincerà allora gli faranno i complimenti. Da quando vedo calcio non ricordo una squadra così penalizzata come il Napoli quest'anno, non me la ricordo proprio"