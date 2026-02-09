"È un calcio irriconoscibile, siamo arrivati alla deriva e solo noi in Italia usiamo il Var in questo modo. In altri campionati, il Var viene usato in un'altra maniera. Per come lo usiamo noi, la tecnologia permette a qualsiasi giocatore in campo di barare". Così Fabrizio Ravanelli, doppio ex di Juve e Lazio e attaccante dell'ultima Champions League dei bianconeri, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sull'uso del Var che sta facendo storcere il naso a molti addetti ai lavori, da De Rossi a Gasperini.